Martedì 15 Gennaio 2019, 13:20 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2019 15:52

. Più conosciuta come laè morta ieri a 80 anni all'ospedale di Arezzo, dove viveva da qualche tempo. Aveva scontato 24 anni di carcere per l', nel garage di casa con 17 coltellate la sera del 17 luglio 1989, insieme al suo giovane amante Carlo Cappelletti, ex carabiniere a cavallo che all'epoca aveva solo 23 anni. Le indagini si concentrarono da subito sui due amanti che furono ritenuti i responsabili.In primo grado a Lucca i due amanti vennero assolti ma l'appello ribaltò la sentenza con l'ergastolo per entrambi, poi confermato dalla Cassazione. L'arresto definitivo nel settembre 1991. Maria Luigia Redoli si è sempre detta innocente. Ad avvertire le forze dell'ordine di quanto successo nel garage di casa, fu proprio lei, all'epoca aveva 50 anni, quando rientrò in casa con i figli Tamara e Diego. La donna era stata scarcerata nell'aprile del 2015 e prima, in regime di semilibertà, aveva svolto anche servizio di volontariato fuori dal carcere di Opera dove ha scontato la pena. Dopo aver vissuto qualche anno in Lombardia si era trasferita ad Arezzo.