Aiuta il marito a potare la siepe: Paola muore per sbaglio, tagliata dalla motosega

Tragedia familiare a Imbersago, in provincia di Lecco. Una donna di 73 anni è morta dopo essere rimasta gravemente ferita a un braccio dalla motosega, mentre stava aiutando il marito di 77 anni nel taglio di alcuni pezzi di legna. La donna stava sorreggendo la scala su cui era salito il marito, impegnato nella potatura di una siepe, quando l'uomo ha perso l'equilibrio e la motosega è caduta sulla vittima.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, sarebbe deceduta così Paola Martinelli. Un incidente domestico che è costato la vita alla pensionata, causato involotariamente dal marito, Fausto Canteri. La coppia si trovava nel giardino della propria villetta, in via Monsereno, quando la motosega sfuggita all'anziano che ha causato la profonda ferita alla spalla destra della moglie, quasi amputandole di netto il braccio.

L'allarme

Subito dopo l'accaduto l'uomo, disperato, ha subito lanciato l’allarme allertando i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare a causa dell’emorragia provocata dalla motosega: inutile anche l’immediato trasporto in elicottero in ospedale. Paola è morta dissanguata. La vittima era molto nota in paese per il suo impegno nel volontariato oltre a essere una grande tifosa del Rugby Velate, la squadra che suo marito Fausto ha contribuito a fondare negli anni Ottanta e in cui hanno militato prima il figlio Luca e poi il nipote Riccardo.

Il cordoglio della società

«Tutto il Velate Rugby 1981 partecipa all’immenso dolore della famiglia Canteri per l’improvvisa scomparsa della signora Paola, moglie di Fausto, uno dei fondatori del Velate, mamma di Luca e nonna di Ricky, giocatori del nostro club – si legge sulla pagina Facebook della società – Tutti la ricordiamo come appassionata sostenitrice. La sua forza, la sua passione e la sua dedizione rimarranno per sempre nei cuori e nella memoria di tutti i sostenitori biancoazzurri». Per questo oggi pomeriggio, «in occasione della partita della nostra seniores verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Paola».