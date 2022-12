Morta nel sonno la notte di Natale, Pamela Bocciolini trovata senza vita nel letto dalle figlie: aveva 46 anni

Era andata a domire come tutte le sere, senza particolari problemi. Ma la mattina di Natale i familiari l'hanno trovata senza vita nel letto. La tragedia che ha colpito Pamela Bocciolini, ha scosso tutta la comunità di Vignole, in provincia di Pistoia. A trovare la 46enne nel letto senza vita sono state le due figlie, che hanno poi avvertito il papà. A nulla sono serviti i soccorsi, quando gli operatori del 118 sono arrivati a casa, la donna era già senza vita. A stabilire il perché di questa tragedia sarà l'autopsia.

Chi era Pamela Bocciolini

La donna abitava con il marito Alessio e le due figlie a Quarrata, un piccolo Comune che adesso è listato a lutto per la sua scomparsa. Era molto conosciuta per via del suo lavoro. Per anni aveva gestito un distributore di benzina insieme al marito. Adesso teneva i conti di un'officina a conduzione famigliare, con anche il padre e il fratello. Era anche impegnata in ambito scolastico nel consiglio di intersezione nella scuola materna frequentata dalla figlia minore, scrive Repubblica. «Ciao Pamela, ricorderò sempre il tuo sorriso», si legge tra i messaggi lasciati su Facebook.

