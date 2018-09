E' morta Patrizia Pastore in un incidente sulla A25, aveva 54 anni. Il figlio è in condizioni gravissime

Domenica 2 Settembre 2018, 20:02 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2018 20:53

Schianto mortale durante l’ultimo controesodo estivo sull’nel tratto abruzzese, compreso tra Pescina e Cocullo all’altezza di Collarmele, causato da un testacoda. L’automobile, una Nissan Quashquai a bordo della quale viaggiava una famiglia residente a Roma, per cause ancora da accertare, ha sbandato finendo contro il new jersey di protezione. Il mezzo si è ribaltato più volte prima di fermarsi.Nell’impatto ha perso la vitadi, mentre il figlio di 25 anni è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate. Sono rimasti miracolosamente illesi il marito e la figlia. La 54enne è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e dalla polizia stradale dell’Aquila. Il 118 ha trasportato i superstiti nelle strutture sanitarie più vicine.Il marito che era alla guida del mezzo è docente al dipartimento d’ingegneria all’università La Sapienza. La vittima madre di quattro figli era attiva nella capitale nel settore dell’assistenza alle donne vittime di violenza ed emarginate.Nel 2015 era stata nominata presidente dell’ “Associazione cattolica Internazionale a servizio della giovane“ l’ A.c.i.s.j.f. con sede nel quartiere Monti, in via Urbana. La struttura nacque in Francia ai primi del ‘900 con lo scopo di tutelare le donne immigrate.Nel corso degli anni ha aperto diverse sedi in varie nazioni europee tra cui in Italia. Oggi grazie all’impegno dei volontari e della compiantafornisce assistenza a centinaia di donne e ragazze bisognose di aiuto perché emarginate o vittime di abusi. Sgomento e disperazione tra gli operatori dell’ associazione: «Era partita venerdì scorso in treno per raggiungere la famiglia che era in vacanza nel Gargano , località dove Patrizia era originaria- ricordano i volontari della sede di via Urbana. Domani sarebbe dovuta rientrare qui».