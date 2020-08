Morta la principessa Giorgiana Corsini: fatale un malore mentre nuotava all'Argentario

Un malore ha stroncato la, 80 anni, mentre nuotava in mare all' Argentario . La nobildonna era animatrice della vita culturale ed artistica fiorentina, fondatrice della mostra "Artigianato e Palazzo" nello storico palazzo Corsini di. Era nata a Varese il 3 agosto 1939 come Giorgiana Avogadro di Valdengo e Collobiano, era sposata con il principe Filippo Corsini, 83 anni, da cui ha avuto quattro figli: Duccio, Elena Sabina, Nencia ed Elisabetta Fiona.LEGGI ANCHELEGGI ANCHETrasportata d'urgenza all'ospedale di Grosseto in codice rosso con l'elisoccorso, inutili sono stati tuttavia i tentativi di salvare la nobildonna colpita da un probabile infarto. Giorgiana Corsini, che era solita fare il bagno al mattino presto nella zona della Giannella, si trovava in vacanza nella tenuta agricola di famiglia nella Maremma del sud, "La Marsiliana", tra Albinia e Manciano (Grosseto), dove lunedì prossimo avrebbe festeggiato il suo compleanno.