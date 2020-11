Donna di 45 anni trovata senza vita in casa

RIETI - Il corpo senza vita di una donna di 45 anni è stato rinvenuto questa mattina nel centro storico di Rieti all'interno di un'abitazione. Era da poco trascorso mezzogiorno quando è scattato l'allarme da parte dei familiari in quanto la donna non rispondeva al telefono, nè presso la sua abitazione.

Sul posto, in via Nuova a Rieti, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Rieti, personale medico del 118 e vigili del fuoco. Quando i soccorritori si sono introdotti all'interno dell'appartamento hanno rinvenuto il corpo della donna ormai senza vita constatandone il decesso sul posto. Un malore per cause naturali sembrerebbe la probabile causa della morte.

Ultimo aggiornamento: 16:24

