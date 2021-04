Loreta stroncata da un infarto a 54 anni, sei mesi fa la morte del marito. Lei non aveva superato il dolore

Marito e moglie muoiono a distanza di sei mesi l’uno dall’altro, per infarto improvviso. Si è spenta nella sua abitazione di Castel di Sangro, Loreta Sciulli, 54 anni compiuti qualche giorno fa, operatrice socio sanitaria, impiegata in una Residenza per anziani della zona. La donna aveva ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19, il 3 aprile scorso. La Asl, come da protocollo in questi casi, ha inviato la segnalazione di sospetta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati