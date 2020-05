Morta giovane leccese dopo 2 anni di lotta contro un male rarissimo. «Sembrava una gastroenterite»

Ultimo aggiornamento: 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morta oggi, dopo aver lottato per quasi due anni contro una rarissima malattia, Silvia Ghezzi, 31 anni, di Lecce . La ragazza si era ammalata nel giugno del 2018 ma quella che sembrava una banale gastroenterite da cui era guarita, non era che il preludio di un lungo e assurdo calvario che l'ha portata ad andare in coma e poi a risvegliarsi con una paralisi di quasi tutto il corpo, da cui l'intestino non si è mai ripreso. Sostenuta dalla madre, Mimma Colonna, che aveva avviato anche una racconta di fondi per poter frontegiare le ingenti spese mediche e di spostamento per curare la figlia, Silvia è stata ricoverata in diversi ospedali.