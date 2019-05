DOLO - È stata una forma di tumore molto aggressiva alla spina dorsale, contro cui non c’è stato nulla da fare, a portarsi via a soli 11 anni Sara Rizzi, di Dolo. I primi segni della malattia erano comparsi 7 mesi fa, a inizio settembre, e lei non aveva nemmeno potuto iniziare la prima media, a Cazzago, insieme ai suoi amici. Era stata infatti subito costretta a sottoporsi alla chemioterapia, non c’è stato tempo da perdere perché il male si era manifestato nella sua gravità in maniera rapida.

Lunedì 6 Maggio 2019, 08:57 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 09:31

