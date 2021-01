Vicenza, travolto dalla sua auto parcheggiata in discesa: muore a 69 anni incastrato tra le ruote

Parcheggia l'auto in una strada in discesa e si dimentica di tirare il freno a mano. L'auto si mette in movimento e travolge il suo proprietario uccidendolo. L'incidente è successo questa mattina, alle ore 11, in Contrà Barbarana a Valdagno (Vicenza).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma per il 69enne travolto dalla propria auto non c'è stato nulla da fare. I pompieri arrivati da Schio hanno sollevato l'auto ed estratto l’uomo, ma purtroppo, nonostante i soccorsi del personale medico del Suem, nulla da fare per strapparlo alla morte. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Ultimo aggiornamento: 20:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA