La fine di Desirée, spunta un italiano: «Marco ha preparato il mix di droghe»

Domenica 28 Ottobre 2018, 08:00

La hanno stuprata e uccisa con «crudeltà e disinvoltura». E la hanno drogata con un mix letale di stupefacenti e di psicofarmaci, forniti da un pusher italiano che ora gli investigatori stanno cercando: avrebbe aiutato il branco a preparare la trappola mortale in cui è incappata Desirée Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina morta nella notte tra il 18 e il 19 ottobre in uno stabile abbandonato a San Lorenzo, a Roma, dopo dodici ore di sevizie. Gli indagati hanno abusato di lei «lungamente e ripetutamente», la hanno poi «abbandonata» nonostante «l'evidente e progressivo peggiorare del suo stato». E hanno anche impedito ad alcuni dei presenti di chiamare i soccorsi». Lo scrive il gip Maria Paola Tomaselli nell'ordinanza di custodia cautelare a carico di Madadou Gara, Mineth Brian e Chima Alinno, i tre componenti del branco fermati nei giorni scorsi su disposizione del procuratore aggiunto Maria Monteleone e del pm Stefano Pizza. Il gip sottolinea anche che «la condizione di incoscienza in cui si trovava la ragazza, sempre più grave ed intensa, è riconosciuta da tutti coloro che erano presenti», anche dai testimoni sentiti. Alcuni di loro, ora, rischiano di essere indagati per favoreggiamento, omissione di soccorso, o concorso in omicidio. Un'amica ha raccontato di avere aiutato il branco a spostare il corpo nudo di Desirée, e di avere rivestito la ragazzina quando era ormai senza vita.