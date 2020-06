Mattia, 18 anni, non si risveglia dal riposino pomeridiano: trovato morto dai genitori

A diciotto anni muore in casa per un improvviso malore. Non si è risvegliato dal riposo pomeridiano. La tragedia è avvenuta a Castello Roganzuolo di San Fior (Treviso), dove Mattia da Ros viveva con la famiglia. Mattia frequentava l'Itis Planck di Lancenigo, dove aveva appena concluso il quarto anno.

I genitori si sono accorti del tragico malore che aveva colpito il giovane nel sonno. Hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma all'arrivo dei sanitari non c'era più nulla da fare. È stata disposta l'autopsia per capire le cause della morte.



Le foto di Mattia sono tratte dal suo profilo Instagram

Ultimo aggiornamento: 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA