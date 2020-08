Morti in casa un uomo e una donna: ipotesi cocktail di droghe e farmaci. L'allarme dato dalle figlie

A Castronno, nel Varesotto, due persone sono morte di un appartamento di via Camillo Benso Conte di Cavour. La vittima è una donna, G.E., di 48 anni, mentre l'altro è un uomo, M. GL., 45 anni, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Varese dai soccorritori del 118, intervenuti poco prima delle 12. Sul posto anche i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e le cause dei decessi.



L'uomo, all'arrivo dei soccorsi, era ancora vivo ed è poi morto in ospedale. I carabinieri della compagnia di Saronno stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti: da una prima ipotesi i due sono rimasti vittime di un cocktail letale di alcol e farmaci, di rientro da una cena in famiglia al ristorante. La donna e il compagno, secondo un primo esame, non presentano ferite né sembrano essere stati vittime di un evento violento, sarà l'autopsia a fornire precise indicazioni sulla causa del decesso.



