Bollettino Covid Italia oggi 26 agosto, aumentano i morti: 99 in 24 ore: 21.998 i nuovi positivi

Bollettino Covid Italia. Sono 21.998 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 23.438. I morti sono 99 in aumento rispetto alle 84 di ieri. I tamponi effettuati sono 148.412. Il tasso di positività è al 14,8%, in calo rispetto a ieri, che era al 15,2%.

I dati del bollettino

Calano i pazienti in terapia intensiva, che sono tre in meno di ieri e 231 in totale, e i ricoveri ordinari, 177 in meno e 5.827 in totale. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione dei contagi da coronavirus.

I contagi nelle Regioni

Tra le Regioni, anche oggi il maggior numero di contagi si ha in Lombardia (3.017), a seguire Veneto (2.625 casi) e Campania (1.947 casi). Gli attualmente positivi sono in lieve calo a 697.822, di cui 691.764 isolati a casa, 231 (-3) nelle terapie intensive e 5.827 (-177) ricoverati nei reparti di area medica. I guariti sono oggi 35.386, per un totale di 20.894.012 da inizio pandemia.