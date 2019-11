Fabbrica di fuochi d'artificio esplode a Barcellona Pozzo di Gotto, almeno tre morti e due dispersi

Almeno tre morti e due dispersi nell'esplosione di un deposito di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina L'incidente è avvenuto in una fabbrica di botti in località Femmina Morta: i vigili del fuoco sono intervenuti con numerose squadre. Nella fabbrica di articoli pirotecnici di Vito Costa e dei figli in contrada Cavalieri a Barcellona Pozzo di Gotto è morta certamente Venera Mazzeo, 71 anni, la moglie del titolare.



Nella fabbrica si trovavano diverse persone, per ora disperse. Nella zona si è sentito un primo boato e subito dopo uno più forte avvertito fino a Milazzo e che hanno causato panico. Dalle prime notizie ci sarebbero almeno quattro feriti gravi con parti del corpo ustionate. I feriti sono stati trasportati per un primo intervento all'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto con mezzi di fortuna. Nella zona dell'esplosione ci sono scene di dolore e di panico: sono accorsi parenti e amici della famiglia Costa.

