Muoiono a 23 e 25 anni nell'auto finita contro il muro del cimitero a Montorio Romano

Tragedia a Montorio Romano la notte dell'Epifania: due giovani sono morti nella loro auto uscita di strada nei pressi del cimitero. Si chiamavano Dante Cappai, 23 anni, di Nerola, autista (nella foto), e del 25enne albanese Erik. Erano a bordo di una Peugeot 206 che stava percorrendo via Roma in direzione di Nerola: l'auto si è schiantata contro il muro del cimitero. Cappai è morto sul colpo, l'amico, residente a Montorio Romano, è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Andrea dove poco dopo è deceduto. Sono intervenuti i carabinieri di Nerola, i vigili del fuoco, il personale del 118.

APPROFONDIMENTI IL CASO Morgan De Sanctis, lo strano incidente dell'ex portiere del... ASTI Asti, 13enne morto in un campo rom la notte di Capodanno: colpito da... IL CASO Roma, nonna si perde a Trastevere: torna a casa grazie ai social (e...

Il cordoglio del comune di Montorio Romano: «Un profondo dolore ha colpito la nostra comunità, due giovani vite sono state spezzate in un terribile incidente stradale. L'amministrazione comunale esprime con immenso dolore le più sentite condoglianze e la sua vicinanza alle famiglie, agli amici e amiche di Dante ed Erik».

Ultimo aggiornamento: 10:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA