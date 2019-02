Asiago, avvelena i genitori e poi si ammazza: i corpi ritrovati in casa dopo giorni

Padre, madre e figlia trovati morti in casa. Una coppia di coniugi anziani e la figlia sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione, ad Asiago (Vicenza) in Veneto. Sul decesso sono in corso indagini, ma al momento si esclude un avvelenamento da monossido di carbonio.



Il rinvenimento è avvenuto intorno alle ore 5.45 di oggi da parte dei vigili del fuoco, chiamati dalla Polizia locale su segnalazione dei vicini, che non avevano notizie della famiglia da qualche giorno. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti. Ancora però non si capisce quali siano le reali cause della morte.



I morti sono una famiglia di Mirano, in provincia a Venezia. Sono stati trovati morti all'interno della seconda casa della famiglia. Si tratta di una famiglia di Mirano (Venezia). Dai primi rilievi di tratterebbe di un duplice omicidio e suicidio. Le vittime sono Lino Marzaro, 85 anni, la moglie 83enne e la figlia Silvia, di 43 anni. Sarebbe stata quest'ultima a uccidere i genitori, sembra avvelenandoli, e poi a togliersi la vita. Sul posto carabinieri, Suem, polizia locale, vigili del fuoco e il pm Hans Roderich Blattner.



Dopo che è stato lanciato l'allarme sul posto i carabinieri della stazione di Asiago, Suem 118, polizia locale, il pm Hans Roderich Blattner e i vigili del fuoco. Sono stati questi ultimi ad escludere sin dall'inizio la possibilità che il decesso delle tre persone potesse essere causato dal monossido di carbonio.



È quella di un omicidio-suicidio l'ipotesi sulla quale starebbero lavorando gli investigatori intervenuti nell'appartamento di vacanze a Pennar. Il decesso dei tre componenti della famiglia veneziana potrebbe risalire a diversi giorni fa. Un loro parente, anch'egli residente nel Veneziano, li aveva cercati più volte, senza trovarli, durante il week-end. Questa mattina, insospettito, ha allertato l'amministratore del condominio di Asiago dove i coniugi possedevano la casa, ed è andato a verificare con un mazzo di chiavi, ma non è potuto entrare in quanto da dentro era stata lasciata la chiave inserita. A quel punto ha deciso di chiamare i vigili del locale distaccamento che dopo aver forzato la porta d'ingresso sono entrati facendo la macabra scoperta.

Lunedì 4 Febbraio 2019, 18:12 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2019 19:30

