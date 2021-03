Lui muore in Medicina, lei poco dopo nel reparto Covid: avevano festeggiato in ospedale l'anniversario di nozze

Due cuori uniti da un grande amore che hanno cessato di battere a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Una fine struggente quella di Giuseppe Passante, 72 anni, e sua moglie Irma Margiovanni 71, entrambi di Montesilvano, noti in città per aver gestito fino a cinque anni fa, la pizzeria Azzurra in viale Abruzzo. Nella notte tra domenica e lunedì Giuseppe è spirato nel reparto di medicina generale dell’ospedale di Pescara dove era ricoverato da circa un mese per una grave patologia. L’inseparabile compagna lo ha seguito alle 7.30 di ieri mattina, a distanza di meno di sei ore. L’anziana si trovava nel reparto Covid del Santo Spirito, dove era entrata per una infezione sottocutanea e, nella divisione di Geriatria, aveva contratto il virus.



Durante la degenza i due coniugi si informavano del reciproco stato di salute attraverso i parenti. Giuseppe Passante, che aveva scoperto di essere malato in modo grave lo scorso settembre, non aveva purtroppo lunghe aspettative di vita. Sua moglie era invece asintomatica, venerdì scorso l’ultimo tampone era risultato positivo e la paziente aspettava l’esito del successivo test per poter tornare a casa. All’alba di lunedì scorso i figli Simona, Emanuela e Domenico valutavano le parole per comunicare alla madre la drammatica notizia ma, come non una trama letteraria romantica e surreale, Irma li ha preceduti ricongiungendosi al marito nell’ultimo viaggio.

Il genero Antonio Ricci, allenatore di calcio a 5 a Porto San Giorgio, ricorda: «Pochi giorni fa i miei suoceri avevano festeggiato l’anniversario di matrimonio in ospedale, a distanza. Se ne sono andati con la stessa sensibilità avuta nella vita, dove non volevano mai creare problemi ai loro cari». Devastante e difficile da comprendere la grave perdita per i sette nipoti della coppia. I funerali dei coniugi Passante si svolgeranno domani (mercoledì 3 marzo) alle 10 nella chiesa di San Giovanni a Montesilvano.



Ultimo aggiornamento: 09:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA