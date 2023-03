Attraversano i binari: due ragazzi di 15 e 17 anni travolti e uccisi dal treno

Due giovani di 15 e 17 anni sono stati travolti e uccisi da un treno in transito nel tardo pomeriggio di oggi in Valtellina. La tragedia è avvenuta all'altezza della piccola stazione di San Pietro Berbenno. Le vittime non si sono servite del sottopassaggio pedonale per attraversare i binari. Sono stati investiti dal treno Trenord che, partito da Tirano (Sondrio) alle ore 17,08 avrebbe dovuto raggiungere Milano Centrale alle ore 19,40. La tragedia all'altezza della stazione di Berbenno di Valtellina pochi minuti prima delle ore 18: qui la ferrovia è a doppio binario, proprio perché in stazione, mentre il resto della linea è a binario unico e costeggia la strada statale 38 dello Stelvio che collega Lecco a Sondrio e Bormio. Pochi istanti dopo l'incidente sul luogo della tragedia si è creato un piccolo capannello di ragazzi e ragazze, visibilmente scossi e in lacrime.

Uccisi dal treno regionale per Milano

Il macchinista del treno diretto alla stazione Centrale di Milano non ha potuto evitare l'impatto. Il treno ha travolto due dei giovanissimi mentre un terzo si è salvato per un soffio. Il locomotore è riuscito ad arrestare la marcia solo 150 metri oltre il punto di impatto. Le vittime sono di origine straniera, uno sudamericano e uno dai balcani, anche se le loro famiglie risiedono da tempo a Sondrio.

Sul posto ora Polizia di Stato, carabinieri e soccorritori. La dinamica in corso di accertamento. La circolazione dei treni è stata sospesa, istituito un servizio bus sostitutivo tra Sondrio e Morbegno. I treni viaggiavano regolarmente tra Lecco e Milano Centrale.

Indagini per ricostruire la dinamica

Sul posto per accertare i fatti e raccogliere le testimonianze i carabinieri della locale caserma, quelli del Comando provinciale di Sondrio con il colonnello Marco Piras comandante provinciale, la Polizia di Stato con anche esperti dell'Ufficio della Scientifica e i Vigili del fuoco del capoluogo valtellinese. E' arrivato sul posto anche il magistrato di turno della Procura che, dopo la conclusione dei rilievi, ha autorizzato la rimozione dei due cadaveri rimasti coperti dai teli bianchi fra i binari. La Procura di Sondrio ha aperto un'inchiesta, come da prassi in casi del genere. La circolazione ferroviaria bel tratto Sondrio-Colico è rimasta sospesa diverse ore con ritardi sull'intera linea e l'organizzazione di corse sostitutive con bus da parte di Trenord. Restano da chiarire molti aspetti della tragedia: se i due giovanissimi fossero soli quando hanno compiuto il gesto avventato o in compagnia di altri amici, che avrebbero così assistito all'investimento. I ragazzini vittime del tragico incidente avrebbero dovuto fare rientro a Sondrio con un treno locale che ferma anche alla stazione di Berbenno dove si è consumata la tragedia.