Morti sul lavoro in aumento, Inail: «Tre ogni giorno nel 2018»

Incidenti mortali sul lavoro: nel 2018 sono 104 in più rispetto all'anno precedente. Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Inail l'anno scorso sono state 1.133, 104 in più rispetto alle 1.029 denunciate tra gennaio e dicembre del 2017 (+10,1%) e 39 in meno rispetto ai 1.172 decessi del 2015, che insieme al 2018 si caratterizza per un'inversione di tendenza del trend, comunque decrescente, registrato negli ultimi anni nel nostro Paese, prendendo come riferimento i dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno.



I SETTORI

Tra gennaio e dicembre del 2018, il numero degli infortuni sul lavoro denunciati all'Inail è aumentato dell'1,0% nella gestione industria e servizi (dai 497.220 casi del 2017 ai 502.156 del 2018) e dell'1,4% nel conto Stato (da 104.393 a 105.898, tre quarti dei quali riguardano studenti delle scuole pubbliche statali). In agricoltura si registra, invece, un calo dell'1,8% (da 33.820 a 33.207).



LE AREE GEOGRAFICHE

L'analisi territoriale delle denunce di infortunio presentate all' Inail nel 2018 evidenzia un aumento delle denunce di infortunio nel Nord-Ovest (+1,1%), nel Nord-Est (+2,2%) e al Sud (+0,8%), e un calo al Centro (-0,8%) e nelle Isole (-1,0%). Tra le regioni con i maggiori incrementi percentuali, si segnalano la Provincia autonoma di Bolzano (+5,4%), il Friuli Venezia Giulia e il Molise (+3,9% per entrambe), mentre i decrementi maggiori sono quelli che sono stati rilevati nella Provincia autonoma di Trento (-6,5%), in Valle d'Aosta (-4,5%) e in Abruzzo (-3,2%).



CLASSI D'ETA'

Dall'analisi per classi di età delle denunce di infortunio presentate all' Inail nel 2018, emergono incrementi per la fascia fino a 34 anni (+4,0%) e tra i 55 e i 74 anni (+3,2%). In flessione, invece, le denunce per le fasce 35-44 anni (-3,7%) e 45-54 anni (-0,9%).



I GENERI

L'aumento delle denunce di infortunio presentate all' Inail che emerge dal confronto tra il 2017 e il 2018 è legato prevalentemente alla componente maschile, che registra un +1,4% (da 406.689 a 412.300 denunce) rispetto al +0,1% di quella femminile (da 228.744 a 228.961). L'incremento ha interessato soprattutto i lavoratori extracomunitari (+9,3%) e in misura minore quelli comunitari (+1,2%), mentre le denunce di infortunio dei lavoratori italiani, che rappresentano circa l'84% del totale, sono in calo dello 0,2%.

Martedì 29 Gennaio 2019, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 29-01-2019 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA