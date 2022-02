Morti sul lavoro: Luca Blondi, 50 anni, giardiniere, travolto da una piattaforma elevatrice a Lissone

Ancora un morto sul lavoro: non ce l'ha fatta l'operaio di 50 anni, ricoverato ieri al San Gerardo di Monza per le conseguenze di un incidente a Lissone. Luca Blondi, originario della provincia di Lecco, giardiniere, si è spento nella tarda serata di ieri a causa delle gravi ferite riportate. A quanto emerso dai rilievi della Polizia Locale, l'uomo è stato travolto da una piattaforma elevatrice collegata a una impalcatura, all'interno di un giardino condominiale. Soccorso, è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto.

Secondo i dati dell'Inail nel 2021 sono state 1.221 le persone hanno perso la vita sui luoghi di lavoro. E nel primo mese dell'anno le vittime registrate sono state 89.