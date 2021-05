Morti due piloti veterani in un aereo precipitato a Ravenna: il Pilatus si è incendiato dopo lo schianto

Due piloti assai esperti sono morti in mattinata a Ravenna, dove un potente monomotore Pilatus si è schiantato quando ormai mancava poco alla fine di un volo di addestramento. Riccardo Gamberini, 65enne di Ravenna, ben 10mila ore di volo, e Valerio Antonucci, 55, ugualmente con migliaia di ore di pilotaggio, residente in Romagna e originario di Pordenone. Viaggiavano su un Pilatus Pc-6 della società Happy Fly in un volo di addestramento legato alle ore necessarie per il rinnovo della licenza. I loro corpi sono stati trovati carbonizzati tra i rottami, sparsi per alcune centinaia di metri, del velivolo che è precipitato su un'area di campagna a ridosso degli abitati di Fosso Ghiaia e Borgo Faina. L'aereo, pilotato, secondo i primi accertamenti da Riccardo Gamberini, si è incendiato nell'impatto con il suolo ed è stato vano l'intervento di 118, carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Sono poi arrivati anche il procuratore capo di Ravenna Daniele Barberini e il sostituto di turno Cristina D'Aniello. È stata aperta un'inchiesta per disastro aviatorio colposo e sarà disposta l'autopsia. I rottami del velivolo monomotore saranno portati all'aeroporto militare di Cervia.

Anche l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un'inchiesta di sicurezza e ha inviato un proprio investigatore. Mancavano pochi minuti alla fine del volo che serviva, appunto, a accumulare ore per il rinnovo della licenza. L'aereo era decollato dall'aeroporto La Spreta, distante qualche centinaio di metri dal punto dell'impatto.

La prima a dare l'allarme è stata una donna, probabilmente perché ha visto la colonna di fumo del rogo o ha sentito il boato dello schianto. Fra le ipotesi quella di un'avaria seguita dal tentativo di un atterraggio di fortuna in un campo: il carrello avrebbe urtato un ostacolo causato il rovesciamento del velivolo che si è subito incendiato non lasciando scampo ai piloti.

Nel 2011 Gamberini era uscito indenne da un altro incidente aereo quando, sempre a Ravenna e sempre ai comandi di un Pilatus, riuscì a fare un atterraggio di emergenza con dieci paracadutisti a bordo.

«E' morto mio fratello Riccardo. Unito a lui ora ancora di più e vi chiedo statemi vicino. in Dio che tutto sa», ha scritto su Facebook il fratello della vittima, Paolo Gamberini.

Volti sconvolti anche allo Skydive Pull Out, scuola di paracadutismo ravennate di cui faceva parte Antonucci.