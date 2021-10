Morti sul lavoro, l'impennata è solo al Sud: dati nazionali in calo, Puglia (+54%) e Campania (+14%) in controtendenza

Undici in più a Caserta. Dieci in più a Bari. Nove in più a Lecce. Dietro ogni numero, una vita che si spegne sul lavoro. E però, messi insieme, i numeri dell'Inail sugli infortuni sul lavoro mostrano una tendenza allo stesso tempo sorprendente e preoccupante. È al Sud, infatti, che la conta dei caduti sul lavoro nel 2021 sta crescendo rapidamente, nel confronto tra il periodo gennaio-agosto 2021 con i primi otto mesi del 2020. Al Sud le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati