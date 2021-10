Incidenti sul lavoro, morti tre operai. Un altro folgorato a Milano: è in fin di vita

Quattro gravi incidenti sul lavoro hanno portato alla morte tre operai a Milano, Sassari e Barletta; un altro lavoratore nel Milanese è in gravi condizioni dopo esser rimasto folgorato in una cabina elettrica. Il presidente del Consiglio Mario Draghi e il governo stanno lavorando in questi giorni a una revisione della regolamentazione da adottare nelle aziende per contrastare questa silenziosa strage. Circa 1.100 persone ogni anno muoino sul posto di lavoro.

Morto un operaio a Nerviano e un altro folgorato

Un operaio di 66 anni è in gravi condizioni dopo essere rimasto folgorato mentre era al lavoro in un'azienda a Nerviano, comune in provincia di Milano. Attorno alle 15 l'uomo era stava lavorando in una cabina elettrica, quando, per cause ancora da accertare, è rimasto folgorato, riportando ustioni a un braccio e al volto. L'uomo è stato portato all'ospedale di Legnano in codice rosso. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso un'ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'Ats.

Sempre nello stesso paese a nord di Milano in mattinata un operaio di 44 anni è precipitato dal tetto di un capannone alto circa 6 metri ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Legnano con vari traumi.

Altri due operai morti sul lavoro: uno travolto da un pannello in metallo, l'altro caduto da una passerella

Travolto da una pala meccanica operaio addetto alle pulizie

A Barletta Luigi Riefolo, 62 anni, è morto nel pomeriggio mentre era al lavoro nello stabilimento Timac Agro, travolto nel piazzale da una pala meccanica. L'uomo lavorava per una ditta esterna addetta ai servizi di pulizia industriale. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla pm di Trani Maria Isabella Scamarcio. È stato aperto, come atto dovuto, un fascicolo per omicidio colposo a carico del 46enne che guidava il mezzo che ha travolto Riefolo. Nel pomeriggio è arrivata sul posto anche personale dello Spesal per la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

L'incidente fatale di Sassari

Un altro incidente mortale è accaduto anche in Sardegna. Un operaio di 43 anni, del quale non sono ancora state rese note le generalità, è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto all'interno dell'Ecocentro comunale di Sassari. Sul posto, oltre al personale medico del 118 che ha tentato invano di rianimarlo, sono intervenuti vigili del fuoco, agenti della Squadra volante e della polizia locale.

