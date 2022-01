Morti sul lavoro, altre due vittime a Pomezia e Torino: operaio cada dal tetto, tecnico lavorava con la sabbiatrice

Non si fermano i lutti per gli incidenti sul lavoro: altre due vittime a Pomezia (Roma) e Torino. Nel primo caso un operaio di 64 anni è morto a Pomezia, vicino Roma, dopo essere precipitato dal tetto di una cella frigorifera in un capannone industriale. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sul tetto della struttura per sistemare dei cavi elettrici ed è precipitato da un'altezza di circa 5 metri morendo sul colpo. Sono intervenuti i carabinieri e il personale dell'Asl Roma 6.

Nel secondo caso questa mattina alla Silca di Busano (Torino), storica azienda di stampaggio di via Rivara, è morto un operaio che stava lavorando con una sabbiatrice. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e dei vigili del fuoco per chiarire la dinamica dell'accaduto. A dare l'allarme sono stati i colleghi dell'operaio.