Valanga Val Senales invade pista: morte donna e bambina, grave bimbo

Ancora una valanga, ancora morti in montagna. Stavolta però la tragedia è avvenuta su una pista da sci piena di persone. Due morti, una donna e una bimba di sette anni, e un bambino in gravi condizioni per una valanga che si è abbattuta su una pista da sci sul ghiacciaio della Val Senales, in Trentino Alto Adige. Sul posto due elicotteri e le squadre di soccorso che stanno verificando la presenza di altri sciatori sotto le masse nevose. Le vittime, tra cui altri due feriti, sono tutte di nazionalità tedesca.

Turista muore travolto da una valanga mentre fa snowboard in Val Venosta

La valanga di grosse dimensioni si è staccata dal pendio che sovrasta una pista da sci e le masse nevose l'hanno invasa. Due sciatori sono stati trasportati con ferite lievi all'ospedale di Merano, mentre il bimbo è stato rianimato sul posto e portato con l'elicottero in gravissime condizioni all'ospedale di Trento. Per la bimba e per la donna invece non c'è più stato nulla da fare. Il medico d'urgenza ha solo potuto constatare la loro morte.

Altra valanga in Val Passiria, sempre in Trentino. Una persona è in grave stato di ipotermia dopo essere rimasta vittima di una valanga. Ricerche sono in corso per verificare se la valanga ha travolto altre persone.

Ultimo aggiornamento: 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA