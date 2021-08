Roma, precipita dal quarto piano: morto a 33 anni. Era in casa con un amico, trovata droga: giallo a Ottavia

Giallo nella Capitale. Un ragazzo di 33 anni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo alla periferia di Roma. È accaduto in via Rescaldina, in zona Ottavia. Sul posto i carabinieri che indagano sulla vicenda. Secondo una prima ricostruzione, il 33enne si trovava in un appartamento in compagnia di un altro ragazzo italiano. Nell'appartamento, in ordine, i carabinieri hanno trovato droga che i due, secondo gli investigatori, potrebbero aver consumato tra ieri sera e questa mattina.

Il medico legale intervenuto sul posto non ha riscontrato segni evidenti di violenza o di colluttazione. Nessuno dei vicini ha sentito urla o rumori che facciano pensare a una lite tra i due. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Trionfale. Disposta l'autopsia. Il ragazzo che era con lui in casa si trova ora in caserma per essere ascoltato dai militari. I rilievi tecnico scientifici sono stati eseguiti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci.