Il figlio 15enne si tuffa in mare per salvare il papà: grave il ragazzo, il genitore muore annegato a Duna Verde

CAORLE (VENEZIA) - Il papà annega, grave il figlio che cercava di portarlo in salvo. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, domenica 25, verso le 13 sul litorale di Caorle, davanti agli occhi della moglie e del figlio più piccolo. A perdere la vita un 50enne irlandese in vacanza con la famiglia a Duna Verde. Grave invece il figlio 15enne che si era tuffato per aiutare il papà.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati