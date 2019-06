Martedì 25 Giugno 2019, 21:01 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2019 22:11

Tragedia vicino a Brescia . Un 17enne è morto annegato nella piscina di una cascina a, in provincia di Brescia. A ritrovare il corpo senza vita è stata la proprietaria dell'abitazione. Il giovane, che pare non sapesse nuotare, era probabilmente impegnato in cascina a svolgere alcuni piccoli lavori come faceva solitamente. Al momento della tragedia era da solo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.