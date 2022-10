I vigili del fuoco di Colleferro, centro in provincia di Roma, hanno recuperato il cadavere di Alessandro Scipioni, 38 anni, di Cave, nelle acque del lago di Giulianello ad Artena. L'uomo, che si era recato sul posto per andare a pesca, pare si sia tuffato per motivi ancora non chiari. I sommozzatori hanno individuato la salma a circa cinque metri di profondità. Sul posto erano presenti i carabinieri di Artena e di Colleferro e personale del 118.

Intorno alle 10 di questa mattina il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e la squadra territoriale di Colleferro sono intervenuti nel lago di Giulianello ad Artena, per una segnalazione di ricerca a persona. Il corpo del 38enne, Alessandro Scipioni, è stato trovato ormai senza vita ad una profondità di circa 5 metri. La salma è stata recuperata ed affidata al personale sanitario del 118.

A lanciare l’allarme ieri mattina presto, e a far partire la macchina dei soccorsi, era stata la fidanzata, che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Dopo diverse telefonate a vuoto, la donna ha capito che c’era qualcosa che non andava. Ha chiamato il 112 e ha segnalato l’ultimo luogo conosciuto in cui si sarebbe potuto trovare il compagno.

