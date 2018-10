Rieti, Marco Tosti muore a 20 anni durante la caccia al cinghiale

Sabato 20 Ottobre 2018, 10:11 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2018 18:29

È morto il ventenne di Santa Rufina, Marco Tosti esperto cacciatore, rimasto ferito questa mattina poco prima delle 10 durante una battuta di caccia al cinghiale a Rieti, proprio nel giorno dell'apertura della stagione della caccia, in una zona tra Santa Rufina e Cupaello. Aveva riportato una ferita al basso addome sinistro, trasferito in ambulanza al de Lellis dove è stato operato d'urgenza, ma i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco ed un elicottero del 118, che però non è intervenuto, visto che il giovane è stato trasferito in ambulanza nel vicinissimo nosocomio reatino.Il dolore del sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli: «Dopo la tragedia di questa mattina è difficile limitarsi ad esprimere la sola vicinanza dell'Amministrazione e della Comunità tutta alla famiglia di Marco. Ci ha lasciato un giovane stupendo che aveva davanti una vita tutta da divorare e lo ha fatto facendoci rimanere inermi e sbigottiti. Un vuoto che non potrà essere riempito e anche per questo ci stringiamo intorno ad una famiglia meravigliosa che non doveva fare i conti con un lutto cosi' terrificante. Ora chiediamo solo silenzio e rispetto».