Trovato morto nel camion parcheggiato nell'area di sosta: è mistero

morto sul lavoro, schiacciato in una grande cisterna per la fermentazione del vino, in una cantina sociale di Massenzatico ( Reggio Emilia). I soccorsi da parte del personale del 118 e dei vigili del fuoco sono stati vani. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che ora indagano sull'accaduto assieme alla medicina del lavoro. Sempre a Reggio Emilia, oggi un operaio di 52 anni è

Stando ai primi accertamenti, gli inquirenti escludono l'omicidio non avendo rilevato segni che potessero ricondurre all'ipotesi. Si sarebbe trattato dunque di un malore fatale quello che ha colpito il camionista, 61 anni, di origine serba, ma residente nel piacentino dove lavorava per una ditta di trasporti. Per fugare ogni dubbio sulle cause del decesso, il pm ha fissato l'autopsia che verrà eseguita domani.