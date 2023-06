Roma, dipendente di una ditta di raccolta rifiuti trovato morto nel camion: aveva 61 anni

Giallo a Roma: un uomo di 61 anni, romano, dipendente di una società appaltatrice della raccolta rifiuti, è stato trovato morto riverso sul sedile dell'abitacolo di un autocompattatore in via Marco Stazio Prisco, nella zona tra Don Bosco e Centocelle. A lanciare l'allarme sono stati, ieri intorno alle 17, alcuni cittadini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Alessandrina. Accanto al cadavere è stata trovata una siringa.

Dall'ispezione sul cadavere e dai rilievi della VII sezione del Nucleo Investigativo di via In Selci non sono emersi traumi o altre lesioni.