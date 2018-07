Malore durante la corsa in montagna: muore alla Marmolada Historic Trail

Domenica 1 Luglio 2018, 15:52 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2018 16:32

ROCCA PIETORE - Questa mattina, attorno alle 10.40, è scattato l'allarme per uno dei partecipanti alla gara di corsa in montagnache si era sentito male all'altezza del muro di Porta Vescovo. L'uomo, partito con gli altri atleti da, durante il percorso si era sentito male e si era accasciato al suolo. Casualmente poco dietro di lui, una ragazza appartenente al Soccorso alpino lo aveva subito raggiunto e, valutate le sue condizioni, aveva chiamato il 118.Quando però la situazione è peggiorata, laha iniziato a praticargli le manovre di rianimazione assieme ad altre persone accorse, fintanto che non è sopraggiunto l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites. Sbarcato sul posto, il personale medico è subentrato nelle procedure d'emergenza, potendo poi purtroppo solo constatare ilLa salma ricomposta è stata poi trasportata ad Arabba, presenti i carabinieri e il Soccorso alpino di Livinallongo.