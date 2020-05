Si alza dal letto e muore: chef di 30 anni stroncato da un malore in casa

«Ciao Franco, buon viaggio... Che brutto scherzo che te me ghe fatto... Te voio ben lo stesso, chef». Così sui social Paolo Vicari, cuoco alla vicentina Osteria alle Botti, ricorda l'amico Franco Scarso, cuoco di Brendola (Vicenza), stroncato ad appena trent'anni durante la notte da un improvviso malore, probabilmente un infarto.



Scarso era un cuoco già di spessore, con all'attivo esperienze di lavoro in diversi ristoranti vicentini e nel Veneto, e anche all'estero. Secondo una ricostruzione del Giornale di Vicenza, il trentenne si era alzato nel corso della notte, nella casa di via Gentile a Brendola, perchè non si sentiva bene: sarebbe entrato in bagno, dove è avvenuto il collasso fatale. Pochi minuti dopo la moglie Eleonora , non vedendolo tornare, ha scoperto la tragedia, avvenuta nel bagno. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco da Lonigo per aprire la porta, rimasta parzialmente bloccata.

Ultimo aggiornamento: 17:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA