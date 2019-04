Morto il dj Osvaldo Dell'Anna: aveva 39 anni

Lunedì 1 Aprile 2019, 22:24 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 22:49

Ha lottato con tutto se stesso fino all'ultimo secondo, arrendendosi stasera a quel brutto male che appena cinque mesi fa si è manifestato in tutta la sua devastante brutalità., 39 anni di Surbo, sposato con Maura e padre di due splendidi gemelli di pochi mesi, storico e conosciutissimo dj delle disco più famose della movida salentina, Blu Bay soprattutto, ma anche Riobò e tante altre, ha terminato la sua breve vita terrena lasciando nel dolore e nella tristezza familiari, parenti e tantissimi amici. Intelligente, brillante, gentile e lungimirante Osvaldo lascia davvero un vuoto incolmabile nel popolo della notte.Sui social in tanti gli hanno dedicato un pensiero ed un ricordo. Uno per tutti: il post di Errico. "Fai danzare gli angeli lassù, anche loro si muoveranno senza fermarsi mai su ogni tuo basso. Addio Osvaldo parleremo per sempre di te come una persona speciale, soprattutto umile che ha fatto divertire generazioni di giovani che oggi piangono affranti la tua triste dipartita. Yeah dj in consolle ed in pista per sempre con noi ".I funerali si svolgeranno domani a Surbo, nella chiesa di Santa Maria del Popolo.