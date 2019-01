Morto Gioacchino Verde, il sottoufficiale della Marina ferito durante l'ormeggio della nave «Bergamini»

Mercoledì 16 Gennaio 2019, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 16-01-2019 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ce l'ha fatta. È, a causa della complicazione delle condizioni cliniche generali, il primo maresciallo Gioacchino Verde, ildi origini campane rimasto ferito lo scorso 12 gennaio in occasione dell'Lo rende noto la Marina sottolineando che Verde, «esperto nocchiere e nostromo di bordo» era rimasto coinvolto nell'incidente «a seguito della rottura di un cavo durante la fase di ormeggio dell'unità navale presso la stazione navale Mar Grande di Taranto, per il quale sono attualmente in corso gli accertamenti sulle cause».Con 36 anni di servizio, una moglie e due figli, «Verde aveva aveva una encomiabile carriera militare alle spalle ed era stimato da tutti, come testimoniano i numerosi messaggi di vicinanza pervenuti alla forza armata». Alla famiglia di Verde, il capo di stato maggiore della Marina Valter Girardelli ha espresso il suo personale cordoglio e di tutta la Marina Militare.