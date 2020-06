Morto il filosofo Giulio Giorello: dimesso dopo il Covid, si era sposato 3 giorni fa

Ultimo aggiornamento: 20:33

È morto aa 75 anni il filosofo: era nato nel capoluogo lombardo il 14 maggio del 1945. Era allievo died è stato il suo successore nella cattedra didella Scienza all'Università Statale milanese. Da quanto si è appreso, era stato ricoverato per ilcirca un mese fa al Policlinico da cui era stato dimesso da una decina di giorni. Negli ultimi giorni la sua situazione era peggiorata. Si era sposato tre giorni fa con la sua compagnaFilosofo, accademico ed epistemologo, Giulio Giorello si è interessato nei suioi studi alla critica e crescita della conoscenza, aveva grande interesse per le discipline fisico-matematiche e l'analisi dei molteplici modelli di convivenza politica e sociale. La sua opera è molto vasta: dai suoi primi studi in filosofia e storia della matematica, si è poi interessato ai temi del cambiamento scientifico e delle relazioni tra scienza, etica e politica.Liberal democratico, Giorello si ispirava, tra gli altri, al pensiero del filosofo inglese John Stuart Mill e nel 1981 ha curato con Marco Mondadori l'edizione italiana di "Sulla libertà" . Giorello si è occupato anche di storia della scienza e della matematica, con libri come "Lo spettro e il libertino". Giulio Giorello è ateo ed ha scritto tra l'altro il libro "Senza Dio. Del buon uso dell'ateismo".