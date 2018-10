Morto Graciano «Rocky» Rocchigiani, l'ex campione di boxe investito mentre camminava

Martedì 2 Ottobre 2018, 19:42 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2018 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morto Graciano «Rocky» Rocchigiani, 54 anni, tedesco di origini italiane. L'ex campione del mondo di boxe è stato investito da un'auto la notte scorsa a Belpasso, nel catanese, mentre camminava a piedi sul ciglio della Strada Statale 121, vicino allo svincolo per Piano Tavola.È accaduto intorno alle 23.30. Rocchigiani è morto sul colpo. A travolgerlo una Smart Fortwo condotta da un 29enne di Catania. L'auto è stata sequestrata dai carabinieri. Alcuni testimoni hanno riferito di aver notato prima dell'incidente l'uomo camminare lungo l'arteria barcollando.Il guidatore dell'auto, condotto in ospedale per accertamenti, è risultato in regola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il corpo di Rocchigiani è stato trasportato nell'obitorio di Belpasso.