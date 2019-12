Non risponde ai parenti, trovato morto in casa il giorno di Natale: è mistero

Un pensionato di 79 anni è stato trovato morto questa mattina, il giorno di Natale, nella sua abitazione di San Giorgio Lomellina (Pavia). A dare l'allarme è stato un parente dell'uomo che non riusciva a mettersi in contatto con lui: gli aveva telefonato più volte anche in vista del pranzo del 25 dicembre tutti assieme, ma non rispondeva.

Quando sono arrivati i soccorritori, l'anziano (che era solo in casa) era ormai privo di vita. Da un primo accertamento l'anziano potrebbe essere stato stroncato da un improvviso malore. Ma al momento gli investigatori non escludono alcuna pista.

Ultimo aggiornamento: 19:44

