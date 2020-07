Schianto nella notte sulla strada del mare, Dominik muore a 22 anni

Un giovane di Lanciano è morto in un incidente avvenuto nella notte sulla strada statale che collega San Vito Chietino a Lanciano, in provincia di Chieti. Ferita nello schianto, con prognosi di 30 giorni, una donna di Lanciano. A perdere la vita Dominik Dell’Elce, 22 anni di Lanciano, residente in contrada Villa Elce. Il ragazzo stava raggiungendo gli amici al mare. Tre chilometri prima dell’arrivo la terribile tragedia che ha scosso Lanciano.



Secondo quanto ricostruito, il 22enne, alla guida di una Fiat Punto, avrebbe invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva l'auto condotta dalla donna. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi - 118 e vigili del fuoco - er il giovane non c'è stato nulla da fare. Dei rilievi si sono occupati i Carabinieri della compagnia di Ortona.



Ultimo aggiornamento: 18:42

