CHIOGGIA - Eì morto dopo 3 mesi dall'incidente Paolo Boscolo Anzoletti “Stoffi”, gommista chioggiotto di 41 anni, che era in coma dal 22 agosto scorso, dopo un incidente stradale ad Isola Verde con la sua Audi A4. Era uscito di strada verso mezzanotte e in quell'occasione ad estrarlo già in coma era stato un ragazzo di 16 anni. Le sue condizioni erano apparse disperate fin da subito e Paolo Boscolo non si era mai più ripreso.