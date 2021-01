Roma, incidente al Foro Italico: capitano dell'esercito 33enne perde il controllo della moto e muore

Ha perso il controllo della moto Yamaha Mtn, ed è caduto mentre percorreva via del Foro Italico, direzione centro di Roma, poco dopo lo svincolo Salaria. Raffaele Smaldone, capitano dell'Esercito di 33 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini, ma l'impatto era stato molto forte e il l'uomo è morto poche ore dopo. L'incidente è avvenuto questa mattina verso le 13: sono intervenute le pattuglie del II gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. Tuttora in corso gli accertamenti da parte degli agenti per ricostruire la dinamica dell'incidente che al momento vede coinvolta la sola moto. Ma i vigili urbani chiedono ai romani di chiamare nel caso avessero visto qualcosa. Ulteriori pattuglie sono sopraggiunte in ausilio per agevolare la viabilità nella zona a seguito della chiusura temporanea di via del Foro Italico. La strada è stata riaperta intorno alle 17. All'esame della polizia locale i filmati delle telecamere della zona.

Ultimo aggiornamento: 20:26

