Investito mentre corre lungo il Po: morto un 59enne. Aveva perso un figlio di 16 anni in un incidente

GUARDA VENETA (ROVIGO) - Travolto ed ucciso. Un incidente mortale si è verificato oggi 15 marzo alle 12 sulla strada arginale a Guarda Veneta, nel tratto in cui prende il nome di via Kennedy, all'altezza dell'incrocio con via Ca' Donà. A perdere la vita, Fabio Milan, 59 anni, di Polesella che correva lungo il ciglio della strada quando è stato investito frontalmente da una Ford Fiesta bianca condotta da un 37enne di Bosaro. Fabio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati