Tragedia sul campo, 32enne si accascia e muore ​mentre gioca a padel

LANCIANO - Tragedia nella serata a Lanciano dove un giovane di 32 anni ha perso la vita mentre stava giocando a padel con alcuni amici.

Il tutto è accaduto in pochi istanti all’interno del centro sportivo Rozu, un impianto realizzato in un ex capannone nella zona industriale di Follani.

A quanto è stato possibile ricostruire, il ragazzo, M.S., di 32 anni, si è accasciato improvvisamente a terra, evidentemente colto da grave malore. Molto probabilmente di natura cardiaca. I suoi compagni di gioco - tra questi pare ci fosse anche il fratello - si sono accorti immediatamente della gravità della situazione e hanno allertato i soccorsi in pochi istanti. Il fatto è accaduto intorno alle 20.



Sul posto è arrivato immediatamente il 118 con una ambulanza: i soccorritori hanno provato a lungo a effettuare delle manovre di rianimazione sul giovane, ma senza ottenere l’effetto sperato.

Vista la dinamica dell’accaduto, sono intervenuti anche i carabinieri della locale Compagnia per effettuare tutti rilievi e gli accertamenti del caso.