Livorno, morto un uomo al porto: è stato colpito da un cavo di acciaio, aveva 54 anni

Un morto sul lavoro a Livorno. La tragedia stamattina al porto in Toscana, dove intorno alle 12 alla darsena Petroli un uomo di origine filippina di 54 anni ha perso la vita dopo esser stato colpito da un cavo di acciaio durante le operazioni di disormeggio di una nave che avrebbe dovuto raggiungere Genova. Inutile il tentativo di rianimazione dell'ambulanza del 118 arrivata immediatamente sul posto: i medici non hanno potuto che constatarne la morte. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato colpito in pieno dal cavo che si è spezzato.

La tragedia

Il marinaio era imbarcato come marinaio a bordo della Melingunis M, nave cisterna per prodotti petroliferi e chimici battente bandiera italiana. È stato colpito dal cavo spezzatosi durante la partenza della nave, che dal porto toscano dove poi raggiungere Genova. Il marinaio era intento nelle operazioni di disormeggio quando, per cause in corso di accertamento di polmare e capitaneria, uno dei cavi che assicuravano la nave alla banchina si è improvvisamente rotto creando un effetto frusta che lo ha colpito al torace. I militari della guardia costiera e la polmare hanno intanto eseguito i primi accertamenti per fornire supporto al magistrato di turno che, giunto sul luogo dell'incidente con il personale del dipartimento di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro di Livorno per le prime verifiche, ha disposto precauzionalmente il fermo della petroliera.

Lo sciopero di domani

Due ore di sciopero sono state indette per domani per tutti i lavoratori e il personale marittimo del porto di Livorno «in segno di protesta e nel rispetto della vita persa nel tragico incidente mortale» verificatosi oggi nello scalo toscano. Lo sciopero sarà effettuato al termine di ogni turno lavorativo. «Sui luoghi di lavoro - proseguono i sindacalisti - si muore più che in ogni altro luogo. Un'altra vita consumata in una manciata di secondi. Ci chiedono più tempo, più flessibilità, ma a nessuno sembra interessare come farci tornare vivi alle nostre case, dai nostri cari. Di lavoro si continua a morire».

«Nel porto di Livorno - concludono - assistiamo all'ennesima morte sul lavoro: oggi, presso la Darsena Petroli, è stato un marittimo a perdere la vita. Le dinamiche sono ancora da chiarire. Quello che è sicuro è che dobbiamo cambiare direzione: lo abbiamo ripetuto in tutte le sedi istituzionali e lo continueremo a fare».

«Più controlli per fermare strage»

«Siamo di fronte a un nuovo e intollerabile infortunio mortale che poteva e doveva essere evitato - hanno scritto in una nota Paolo Capone e Giuseppe Dominici, rispettivamente segretario generale e segretario toscano di Ugl -. Un'ennesima vita spezzata su un luogo di lavoro che addolora e indigna allo stesso tempo, data la crescita costante di un fenomeno che ha assunto le dimensioni di una vera e propria strage. Come Ugl chiediamo di intervenire con estrema priorità per impedire che simili tragedie si ripetano di nuovo. In tal senso, è indispensabile implementare gli investimenti nella sicurezza dei luoghi di lavoro, rafforzare i controlli e promuovere una maggiore cultura e formazione, a cominciare dalle scuole».