Addio a Gabriele Scaramazza stroncato da una grave malattia

E’ morto a 65 anni a causa di una male che non gli ha dato scampo. Il sottoufficiale Gabriele Scaramazza, per tutti Gabry, ha vissuto per motivi professionali a Gioia del Colle, in provincia di Bari, dove si è diplomato alla Scuola Specialisti Aeronautica militare scalando poi i gradini di una carriera piena di soddisfazioni. Aveva conservato come i fratelli Luciano, Lilly e Gigi, un forte legame con Tortoreto. Quando poteva, soprattutto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati