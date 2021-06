Sindacalista morto durante una manifestazione a Biandrate, Cobas: «Investito da un camion che ha forzato il blocco»

Un 37enne è morto questa mattina investito da un camion davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate (Novara). È accaduto in via Guido il Grande, durante una manifestazione di lavoratori della logistica. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe un rappresentante dei Cobas di origini marocchine. L'autista avrebbe forzato il blocco della manifestazione, che stava per cominciare, e il sindacalista sarebbe stato trascinato per una decina di metri.

L'autista del tir sarebbe poi fuggito, ma a bloccarlo in autostrada sono stati i carabinieri. Sul posto è intervenuto anche il 118, ma per il 37enne non c'è stato nulla da fare. Sulla pagina Facebook dei Cobas si legge: «Ucciso da un camion il nostro Coordinatore dei SiCobas Novara Adil durante lo sciopero nazionale in corso alla Lidl di Biandrate. A differenza di quanto sta girando sulla stampa, il camion ha forzato il presidio all'esterno del magazzino investendo i lavoratori, tra cui Adil».