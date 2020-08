Morto Marcello Piani, una vita al Messaggero. Domani l'addio

Morto Marcello Piani, nato a Citta Sant'Angelo il 18 Luglio 1932, laureato in legge alla Sapienza di Roma. Dopo un breve periodo di insegnamento inizia la sua carriera per Il Messaggero nel quale vi ha lavorato ininterrottamente per 36 anni. Uomo dai molteplici interessi sportivi e di caccia, da sempre ha dedicato la sua vita alla famiglia e al lavoro. Il 3 Agosto 2020 lascia la moglie Maria Bruna, i figli Mario e Ermanno, le nuore Rita e Elena e gli adorati nipoti Francesca, Alessandro, Paolo, Letizia, Giuditta, Miriam, Rebecca, Irene, Stefania, Lorenzo e Valentina. Il funerale si terrá Mercoledì 5 Agosto alle ore 9.30 presso la Parrocchia di San Giovanni Bosco, Montesilvano. Ultimo aggiornamento: 15:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA