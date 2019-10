Roma, trovato cadavere dentro il San Camillo: ipotesi overdose da eroina

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 13:17 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2019 13:26

È stata forse un' overdose di eroina a uccidere l'uomo che è stato ritrovato stamattina dietro una cabina elettrica all'interno dell'in zona Gianicolense, a Roma . A far scattare l'allarme è stato il famigliare di un paziente che ha ritrovato il corpo. Al momento le cause ufficiali del decesso non sono ancora state rese note ma a indirizzare gli inquirenti verso l'ipotesi overdose sono la cinta che il cadavere aveva al braccio e la siringa ritrovata sotto il suo corpo. Al momento sono in corso accertamenti per chiarire come sia possibile che l'individuo si sia drogato all'interno dell'ospedale. Sul luogo del rirovamento si trovano ora la polizia e il 118.